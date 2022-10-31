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Чехія розробила власний план допомоги Україні: що про нього відомо

Фото: прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Дмитро Браславський

Чехія на державному рівні розробила власний план допомоги Україні. Щорічна допомога на понад 20 млн євро буде надаватись протягом 2023-2025 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністр України Дениса Шмигаля.

"Візит чеської делегації до Києва в один із найскладніших періодів історії - це вияв величезної солідарності з Україною", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль подякував прем’єру Чехії за всебічну допомогу, яка надається Україні. Також Шмигаль заявив, що військово-технічне співробітництво між Україною та Чехією також набирає обертів.

"Чеські самохідні гаубиці "Дана", танки, БМП та інша допомога вже сприяють суттєвому посиленню української армії та звільненню українських земель. На цьому не зупиняємося, готуємо агресору багато неприємних сюрпризів", - заявив прем’єр-міністр України.

Стало відомо, що уряд Чехії підтримав і створення міжнародного трибуналу для засудження військово-політичного керівництва РФ за злочинну війну проти України.

Нагадаємо, що сьогодні в Україну з візитом приїхав прем'єр Чехії Петро Фіала.

Пізніше стало відомо, що Україна і Чехія домовились про нові санкції для Росії, а також підписали меморандуми, які підтримуватимуть українську економіку.

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