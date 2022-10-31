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Чехия разработала свой план помощи Украине: что о нем известно

Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Дмитрий Браславский

Чехия на государственном уровне разработала свой план помощи Украине. Ежегодная помощь более чем на 20 млн евро будет предоставляться в течение 2023-2025 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Визит чешской делегации в Киев в один из самых сложных периодов истории – это проявление огромной солидарности с Украиной", - говорится в сообщении.

Шмыгаль поблагодарил премьера Чехии за всестороннюю помощь, оказываемую Украине. Также Шмыгаль заявил, что военно-техническое сотрудничество между Украиной и Чехией также набирает обороты.

"Чешские самоходные гаубицы "Дана", танки, БМП и другая помощь уже способствуют существенному усилению украинской армии и освобождению украинских земель. На этом не останавливаемся, готовим агрессору много неприятных сюрпризов", - заявил премьер-министр Украины.

Стало известно, что правительство Чехии поддержало и создание международного трибунала для осуждения военно-политического руководства РФ за преступную войну против Украины.

Напомним, что сегодня в Украину с визитом приехал премьер Чехии Петр Фиала.

Позже стало известно, что Украина и Чехия договорились о новых санкциях для России, а также подписали меморандумы, поддерживающие украинскую экономику.

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