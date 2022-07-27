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Чехия разрешила своим истребителям патрулировать небо Словакии: при чем здесь Украина

Фото: Чехия ускорила передачу Украине истребителей МиГ-29 (armyinform)
Автор: Иван Носальский

Чешское правительство приняло решение разрешить своим истребителям патрулировать воздушное пространство Словакии. Это может ускорить передачу МиГ-29 Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Словакия обратилась за помощью в патрулировании неба, поскольку она планирует провести модернизацию своего вооружения. В частности, Братислава намерена заменить устаревшие МиГ-29 на американские F-16. При этом советские истребители планируют передать в Украину.

По информации Минобороны Чехии, с сентября истребители Gripen JAS-39 чешской армии будут обеспечивать патрулирование воздушного пространства Словакии как минимум до конца 2023 года. Ожидается, что Польша также примет участие.

При этом предполагается, что такой шаг Чехии может ускорить возможную передачу МиГ-29 украинским военным.

Напомним, ранее стало известно, что Словакия уже готова обсуждать возможность передачи 11 истребителей МиГ-29 украинской стороне.

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