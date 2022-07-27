Чехія дозволила своїм винищувачам патрулювати небо Словаччини: до чого тут Україна

Словаччина звернулася за допомогою в патрулюванні неба, оскільки вона планує провести модернізацію свого озброєння. Зокрема, Братислава має намір замінити застарілі МіГ-29 на американські F-16. При цьому радянські винищувачі планують передати в Україну.

За інформацією Міноборони Чехії, з вересня винищувачі Gripen JAS-39 чеської армії будуть забезпечувати патрулювання повітряного простору Словаччини як мінімум до кінця 2023 року. Очікується, що Польща також візьме участь.

При цьому передбачається, що такий крок Чехії може прискорити можливу передачу Міг-29 українським військовим.