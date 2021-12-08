Чехия разместит войска в Польше для охраны границы с Беларусью

Правительство Чехии одобрило план размещения своих военнослужащих в Польше для охраны границы с Беларусью. На польско-белорусскую границу будут направлены 150 чешских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Министр обороны Чехии Любомир Метнар заявил, что они будут иметь мандат на пребывание в Польше 180 дней.

"Европейский союз не может это терпеть", - сказал министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, добавив, что нельзя исключать введения дополнительных санкций против Беларуси.

Обе палаты чешского парламента еще должны одобрить развертывание. Ожидается, что это произойдет к концу следующей недели.

Чехи присоединятся к такому же количеству войск, которые развернули в Польше Великобритания и Эстония.