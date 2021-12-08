Чехия разместит войска в Польше для охраны границы с Беларусью
Правительство Чехии одобрило план размещения своих военнослужащих в Польше для охраны границы с Беларусью. На польско-белорусскую границу будут направлены 150 чешских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Министр обороны Чехии Любомир Метнар заявил, что они будут иметь мандат на пребывание в Польше 180 дней.
"Европейский союз не может это терпеть", - сказал министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, добавив, что нельзя исключать введения дополнительных санкций против Беларуси.
Обе палаты чешского парламента еще должны одобрить развертывание. Ожидается, что это произойдет к концу следующей недели.
Чехи присоединятся к такому же количеству войск, которые развернули в Польше Великобритания и Эстония.
Напомним, Анджей Дуда разрешил размещение британских и эстонских военных для охраны границы с Беларусью.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что действия беженцев по-прежнему решительно поддерживаются спецслужбами Беларуси.