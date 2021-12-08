ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Чехия разместит войска в Польше для охраны границы с Беларусью

Новина українською →
Среда 08 декабря 2021 19:48
Чехия разместит войска в Польше для охраны границы с Беларусью Фото: Чехия разместит войска в Польше для охраны границы с Беларусью (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Чехии одобрило план размещения своих военнослужащих в Польше для охраны границы с Беларусью. На польско-белорусскую границу будут направлены 150 чешских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Министр обороны Чехии Любомир Метнар заявил, что они будут иметь мандат на пребывание в Польше 180 дней.

"Европейский союз не может это терпеть", - сказал министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, добавив, что нельзя исключать введения дополнительных санкций против Беларуси.

Обе палаты чешского парламента еще должны одобрить развертывание. Ожидается, что это произойдет к концу следующей недели.

Чехи присоединятся к такому же количеству войск, которые развернули в Польше Великобритания и Эстония.

Напомним, Анджей Дуда разрешил размещение британских и эстонских военных для охраны границы с Беларусью.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что действия беженцев по-прежнему решительно поддерживаются спецслужбами Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Польша Миграционный кризис
NEWS
Кулеба рассказал, куда пойдут выделенные Британией 1,3 млрд долларов
Кулеба рассказал, куда пойдут выделенные Британией 1,3 млрд долларов
DAILY
Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины