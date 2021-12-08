Чехія розмістить війська в Польщі для охорони кордону з Білоруссю

Уряд Чехії схвалив план розміщення своїх військовослужбовців у Польщі для охорони кордону з Білоруссю. На польсько-білоруський кордон будуть направлені 150 чеських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Міністр оборони Чехії Любомир Метнар заявив, що вони матимуть мандат на перебування в Польщі 180 днів.

"Європейський союз не може це терпіти", - сказав міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек, додавши, що не можна виключати введення додаткових санкцій проти Білорусі.

Обидві палати чеського парламенту ще мають схвалити розгортання. Очікується, що це відбудеться до кінця наступного тижня.

Чехи приєднаються до такої ж кількості військ, які розгорнули в Польщі Великобританія і Естонія.