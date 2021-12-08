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Чехія розмістить війська в Польщі для охорони кордону з Білоруссю

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Середа 08 грудня 2021 19:48
Чехія розмістить війська в Польщі для охорони кордону з Білоруссю Фото: Чехія розмістить війська в Польщі для охорони кордону з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Чехії схвалив план розміщення своїх військовослужбовців у Польщі для охорони кордону з Білоруссю. На польсько-білоруський кордон будуть направлені 150 чеських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Міністр оборони Чехії Любомир Метнар заявив, що вони матимуть мандат на перебування в Польщі 180 днів.

"Європейський союз не може це терпіти", - сказав міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек, додавши, що не можна виключати введення додаткових санкцій проти Білорусі.

Обидві палати чеського парламенту ще мають схвалити розгортання. Очікується, що це відбудеться до кінця наступного тижня.

Чехи приєднаються до такої ж кількості військ, які розгорнули в Польщі Великобританія і Естонія.

Нагадавши, Анджей Дуда дозволив розміщення британських і естонських військових для охорони кордону з Білоруссю.

Раніше прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін заявив, що дії біженців як і раніше рішуче підтримуються спецслужбами Білорусі.

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