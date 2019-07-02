Чехия расследует участие 20 своих граждан в боях против Украины

Чехия расследует участие своих граждан в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь интервью посла Украины в Чехии Евгения Перебыйнис изданию "Голос Украины".

По словам посла, вопрос доказательства вины является очень тяжелым из-за того, что большинство обвинений основываются на сведениях из социальных сетей. Перебыйнис заявил, что в Чехии очень большое количество агентов российских спецслужб.

"Эта тема очень щепетильная, и чешские правоохранители не любят много рассказывать, каким образом это происходит. Сейчас идет расследование в отношении почти 20 чешских граждан, которые могли принимать участие в военных действиях на стороне России на Донбассе", - сообщил он.

Посол считает, что президент Чехии Милош Земан - пророссийский политик, но чешское правительство имеет однозначную проукраинскую позицию.

Напомним, ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек во время встречи с украинским министром Павлом Климкиным заявил, что Чехия не принимает милитаризацию Крыма и Азовского моря.