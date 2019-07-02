Чехія розслідує участь своїх громадян у боях на Донбасі на боці бойовиків

Чехія розслідує участь своїх громадян у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись інтерв'ю посла України в Чехії Євгена Перебийніс виданню "Голос України".

За словами посла, питання доказу провини є дуже важким через те, що більшість звинувачень базуються на відомостях із соціальних мереж. Він заявив, що в Чехії дуже велика кількість агентів російських спецслужб.

"Ця тема дуже делікатна, і чеські правоохоронці не люблять багато розповідати, яким чином це відбувається. Зараз йде розслідування щодо майже 20 чеських громадян, які могли брати участь у військових діях на боці Росії на Донбасі", - повідомив він.

Посол вважає, що президент Чехії Мілош Земан - проросійський політик, але чеський уряд має однозначну проукраїнську позицію.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек під час зустрічі з українським міністром Павлом Клімкін заявив, що Чехія не приймає мілітаризацію Криму та Азовського моря.