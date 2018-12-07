ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Чехия раскрыла сеть агентов российской спецслужбы

Новости » Политика    07.12.2018 - 19:41
Чехия раскрыла сеть агентов российской спецслужбы
Фото: Михала Коуделки (axar.az)

За последние пять лет BIS предотвратило и пресекло деятельность десятков российских и китайских сотрудников разведки

Служба безопасности информации Чехии (BIS) сообщила, что предотвратила деятельность десятков российских и китайских шпионов, а также раскрыла сеть одной из российских спецслужб. Об этом заявила глава BIS Михала Коуделки, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ведомства.

По словам руководителя чешской спецслужбы, за последние пять лет его ведомство предотвратило и пресекло деятельность десятков российских и китайских сотрудников разведки, либо рекомендовав не давать им аккредитацию, либо выслав их, используя так называемый "тихий метод".

"У нас был исключительно успешный период сотрудничества с чешскими силами безопасности и зарубежными партнерами", - констатировал он.

Напомним, Служба безопасности и информации (BIS) Чехии заявила, что российские хакеры причастны к кибератакам на чешские Минобороны и Министерство иностранных дел.

До этого BIS заявила, что спецслужбы России пытаются посредством подставных лиц получить доступ к государственным заказам стратегического значения страны.

Трамп заявил, что его адвокаты прокомментируют работу Мюллера собственным докладом Филиппины отказались от российских вертолетов из-за санкций США
Новости Украины Российская ФедерацияЧехияшпионаж
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь