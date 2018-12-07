Чехия раскрыла сеть агентов российской спецслужбы

Фото: Михала Коуделки (axar.az)

За последние пять лет BIS предотвратило и пресекло деятельность десятков российских и китайских сотрудников разведки

Служба безопасности информации Чехии (BIS) сообщила, что предотвратила деятельность десятков российских и китайских шпионов, а также раскрыла сеть одной из российских спецслужб. Об этом заявила глава BIS Михала Коуделки, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ведомства.

По словам руководителя чешской спецслужбы, за последние пять лет его ведомство предотвратило и пресекло деятельность десятков российских и китайских сотрудников разведки, либо рекомендовав не давать им аккредитацию, либо выслав их, используя так называемый "тихий метод".

"У нас был исключительно успешный период сотрудничества с чешскими силами безопасности и зарубежными партнерами", - констатировал он.

Напомним, Служба безопасности и информации (BIS) Чехии заявила, что российские хакеры причастны к кибератакам на чешские Минобороны и Министерство иностранных дел.

До этого BIS заявила, что спецслужбы России пытаются посредством подставных лиц получить доступ к государственным заказам стратегического значения страны.