Чехія пропонує партнерам закупити для України майже півмільйона снарядів поза ЄС, - Politico

"Європа не виконує свою обіцянку щодо відправлення в Україну 1 мільйона артилерійських снарядів до березня, а чехи заявляють, що настав час шукати постачання за межами ЄС", - йдеться в матеріалі.

Франція очолила заклики до Європи нарощувати свій власний промисловий потенціал для доставки боєприпасів Україні. Однак тепер ЄС заявляє, що до березневого терміну в Україну доставлять 524 000 снарядів, а до кінця року обіцяно тільки 1,1 мільйона.

Politico пише, що коли на початку 2023 року ЄС уточнював свої зобов'язання щодо військової допомоги, Франція, лідер оборонної промисловості блоку, наполягала на тому, щоб субсидії зосереджувалися тільки на місцевому виробництві, а не спрямовувалися поза ЄС.

Де Європа може купити боєприпаси

Видання пише, що заклик Чехії підвищує ймовірність того, що Європа замість цього звернеться до збройових компаній Південної Кореї, Туреччини та Південної Африки.

За словами чиновника, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель особливо згадав, що Корея може бути залучена для отримання додаткових снарядів.

План ЄС щодо збільшення поставок боєприпасів передбачає відшкодування країнам мільярдів євро через Європейський фонд миру за відправлення снарядів з наявних запасів.

Це існуватиме разом з 1 мільярдом євро для стимулювання спільних закупівель боєприпасів Європейським оборонним агентством та 500 мільйонами євро для підтримки проєктів з виробництва боєприпасів.

Проблеми з боєприпасами існують не тільки в ЄС

Один дипломат сказав, що цифра в 450 000 була озвучена під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі в середу.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала потім заявив своїм колегам під час саміту лідерів ЄС у четвер, що снаряди можуть бути отримані з-за меж Євросоюзу, щоб допомогти блоку виконати свої обіцянки.

"ЄС - не єдиний союзник, який не може домогтися результатів. Політичний глухий кут у Вашингтоні також зупинив потоки американської зброї в Україну", - пише Politico.

Снаряди для України

У березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн.

Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план повинні виконати до березня 2024 року.

При цьому наприкінці листопада єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон, наводячи статистичні дані, заявляв, що до весни 2024 року виробничий потенціал оборонних підприємств у ЄС складе більше мільйона артилерійських снарядів. Але для передачі боєприпасів Україні потрібне відповідне рішення, якого поки що немає.