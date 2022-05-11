Чехия признала геноцидом преступления РФ против украинского народа

"Этнически мотивированные преступления против человечества, такие как массовые казни, проявления неуважения к погибшим, пытки, физическое и психическое насилие или насильственная депортация детей, которые Россия совершает систематически и масштабно, являются проявлениями геноцида против украинского народа", - сказано в постановлении Сената Чехии, отметил Перебийнис.

Также украинский дипломат добавил, что в принятом постановлении содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.