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Чехия не получает российскую нефть

Новости » Общество    26.04.2019 - 17:04
Чехия не получает российскую нефть
Фото: нефтепровод "Дружба" (tsargrad.tv)

В трубопроводе "Дружба" находится 250-300 тысяч тонн загрязненной нефти

Чехия не получает российскую нефть по нефтепроводу Дружба из-за перебоев с поставками, связанных с загрязнением сырья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава чешской Администрации государственных материальных запасов (АГМЗ) Павел Швагр сообщил Чешскому информационному агентству, что в трубопроводе находится 250-300 тысяч тонн загрязненной нефти.

По его словам, запасов нефти на Литвиновском НПЗ компании Unipetrol хватит на семь дней.

“Если поставки не будут возобновлены в течение семи дней, то останется только два варианта: либо завод закроется, либо придется использовать материальные резервы”, - сказал глава АГМЗ в разговоре с агентством.

Напомним, Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за низкого качества. В то же время Беларусь сохранила поставку нефти по южной ветке в направлении Украины в объеме 40 тыс. тон в сутки.

Вслед за Беларусью, Польшей и Германией транзит некачественной российской нефти прекратила Словакия.

Отметим, Беларусь с 23 апреля приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину из-за некачественной нефти из Российской Федерации. В соответствии с лабораторными исследованиями ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) показатель доли органических хлоридов в нефти, которая поставляется из России, в несколько раз превышает допустимую норму.

 

 

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