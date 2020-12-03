ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Чехия прекращает разработку вакцины от COVID-19

Автор: РБК-Украина

Чехия прекращает разработку собственной вакцины от коронавируса. Министерство здравоохранения приняло решение остановить работу исследовательской группы вирусологов.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Чешское информационное агентство.

В качестве базы для разработок вакцины использовался Национальный институт гематологии и диффузии крови, а также Институт клинической и экспериментальной медицины.

По данным агентства, одним из противников работы над национальной вакциной являлся бывший министр здравоохранения Чехии Роман Прымула. Он считал, что исследователи не успеют быстро создать эффективную вакцину и уступят другим разработчикам.

Отметим, о том, что Чехия разрабатывает собственную вакцину от коронавируса стало известно в мае 2020 года.

Напомним, в Чехии проведут массовую вакцинацию от коронавируса. Она будет бесплатной.

Кроме того, правительство Чехии хочет ввести бесплатное и добровольное тестирование населения на антиген коронавируса. Власти рассчитывают, что запустить тестирование удастся к Рождеству.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Чехиявакцина от коронавируса