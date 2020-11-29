ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Чехии будут бесплатно вакцинировать от COVID-19

Чехия, Воскресенье 29 ноября 2020 01:29
В Чехии будут бесплатно вакцинировать от COVID-19
Фото: вакцинация (unsplash)
Автор: Даша Харченко

Для всех жителей Чехии введут бесплатное вакцинирование от коронавируса. В то же время прививки будут добровольными.

Об этом сообщает radio.cz.

Министр здравоохранения страны Ян Блатны сообщил, что расходы на прививки будут покрываться из средств обязательного медицинского страхования.

"Предполагается, что каждый будет вакцинирован бесплатно или за средства социального страхования, причем вакцинация не будет обязательной", - сказал министр.

Несмотря на то, что вакцинация добровольная, министр призвал чехов прививаться. Для этого внедряют просветительскую кампанию правительства.

Однако сначала бесплатная вакцинация была предусмотрена только для определенных слоев населения.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии хочет ввести бесплатное и добровольное тестирование населения на антиген коронавируса. Власти рассчитывают, что запустить тестирование удастся к Рождеству.

К слову, Чехия стала одной из наиболее пострадавших стран Европы от второй волны коронавируса. Вместе с Бельгией и Болгарией они стали лидерами по смертности от коронавируса в пересчете на 100 тыс. человек в Европейском Союзе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ВакцинаКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь