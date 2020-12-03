Чехия прекращает разработку вакцины от COVID-19

Фото: вакцина от COVID-19 (РБК-Украина)

Чехия прекращает разработку собственной вакцины от коронавируса. Министерство здравоохранения приняло решение остановить работу исследовательской группы вирусологов.

Об этом сообщает Чешское информационное агентство.

В качестве базы для разработок вакцины использовался Национальный институт гематологии и диффузии крови, а также Институт клинической и экспериментальной медицины.

По данным агентства, одним из противников работы над национальной вакциной являлся бывший министр здравоохранения Чехии Роман Прымула. Он считал, что исследователи не успеют быстро создать эффективную вакцину и уступят другим разработчикам.

Отметим, о том, что Чехия разрабатывает собственную вакцину от коронавируса стало известно в мае 2020 года.

Напомним, в Чехии проведут массовую вакцинацию от коронавируса. Она будет бесплатной.

Кроме того, правительство Чехии хочет ввести бесплатное и добровольное тестирование населения на антиген коронавируса. Власти рассчитывают, что запустить тестирование удастся к Рождеству.