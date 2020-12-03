Чехія припиняє розробку вакцини від COVID-19

Фото: вакцина від COVID-19 (РБК-Україна)

Чехія припиняє розробку власної вакцини від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення зупинити роботу дослідної групи вірусологів.

Про це повідомляє Чеське інформаційне агентство.

Як база для розробок вакцини використовувався Національний інститут гематології та дифузії крові, а також Інститут клінічної та експериментальної медицини.

За даними агентства, одним з противників роботи над національною вакциною був колишній міністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула. Він вважав, що дослідники не встигнуть швидко створити ефективну вакцину і поступляться іншим розробникам.

Зазначимо, про те, що Чехія розробляє власну вакцину від коронавірусу стало відомо в травні 2020 року.

Нагадаємо, у Чехії проведуть масову вакцинацію від коронавірусу. Вона буде безкоштовною.

Крім того, уряд Чехії хоче ввести безкоштовне і добровільне тестування населення на антиген коронавірусу. Влада розраховує, що запустити тестування вдасться до Різдва.