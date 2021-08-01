Чехия предложила приют спортсменке Тимановской. Она боится ехать в Минск

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская может получить приют на территории Чехии. Официальная Прага предложила Тимановской визу, чтобы она могла не возвращаться в Минск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека в Twitter.
Ситуацию вокруг белорусской спортсменки глава чешского МИД назвал скандальной. Он подчеркнул, что Чехия может помочь Тимановской убежать от белорусского режима.
"По согласованию с президентом и премьером мы предлагаем ей визу для въезда на чешскую территорию, чтобы она могла обратиться к нам за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово помочь", - заявил он.
В то же время в интервью агентству "Спортарена" белорусская спортсменка заявила, что боится возвращаться в Беларусь.
"Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что в данное время в Беларуси для меня опасно", - сказала она.
Напомним, Национальный олимпийский комитет Беларуси хочет силой вернуть Тимановскую в Минск с Олимпиады в Токио из-за того, что она раскритиковала чиновников. Однако спортсменка успела обратиться за помощью в полицию в аэропорту.
Как писало РБК-Украина, польские дипломаты согласились оказать Тимановской консульскую и правовую помощь.
Добавим, представители Международного олимпийского комитета уже встретились с Тимановской и разбираются в сложившейся ситуации.