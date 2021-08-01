Чехия предложила приют спортсменке Тимановской. Она боится ехать в Минск

Ситуацию вокруг белорусской спортсменки глава чешского МИД назвал скандальной. Он подчеркнул, что Чехия может помочь Тимановской убежать от белорусского режима.

"По согласованию с президентом и премьером мы предлагаем ей визу для въезда на чешскую территорию, чтобы она могла обратиться к нам за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово помочь", - заявил он.

В то же время в интервью агентству "Спортарена" белорусская спортсменка заявила, что боится возвращаться в Беларусь.

"Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что в данное время в Беларуси для меня опасно", - сказала она.