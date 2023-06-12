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Чехія працюватиме над послабленням впливу Росії в Африці, - МЗС

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Понеділок 12 червня 2023 20:42
Чехія працюватиме над послабленням впливу Росії в Африці, - МЗС Фото: Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Європа недостатньо уваги приділяє Африці, тому країни ЄС пропонуватимуть регіону покращити партнерські відносини. Також країни мають працювати над зниженням впливу РФ на Африку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, яку приводить České noviny.

"Проєкти ЄС пропонують Африці більш партнерські відносини, ніж російські, і африканські партнери це бачать. Спільні цілі об'єднують Європу та Чехію з Африкою", - йдеться у заяві.

Ліпавський заявив, що у нього є зобов'язання і можливість працювати над ослабленням впливу Росії у світі. Саме з цього погляду африканський регіон дуже важливий для Чехії.

Вплив Росії на Африку

Представники Пентагону заявляли, що Росія прагне нарощувати вплив на Близькому Сході, використовуючи Сирію як плацдарм, а також домагається розширення присутності в Африці.

Також Росія збільшила експорт бензину майже на 50% у річному обчисленні у першому кварталі, відправляючи вантажі безпосередньо до Африки.

Африканські лідери та "мирні ініціативи"

Раніше лідери африканських країн наголосили на зацікавленості Африки в роботі з припинення війни через його величезний негативний вплив на африканські країни та інші держави світу.

Нещодавно стало відомо, що президенти африканських країн відвідають Київ і Москву, щоб обговорити африканську "мирну ініціативу". Вони проведуть зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

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