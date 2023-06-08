Президенти країн Африки відвідають Київ та Москву для обговорення своєї мирної ініціативи

Президенти Африканських країн відвідають Київ і Москву, щоб обговорити африканську мирну ініціативу. Вони проведуть зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Браззавільського фонду .

Україну з візитом відвідають президенти ПАР, Коморських островів, Конго, Уганди, Сенегалу та Замбії. Також до них може приєднатися президент Єгипту.

Зустріч Зеленського з африканськими лідерами відбудеться 16 червня, а російський диктатор зустрінеться з ними 17 червня.

Головною метою місії африканських країн є допомога у врегулюванні українсько-російської війни.

Фонд Браззавілю

Міжнародно визнана благодійна організація, зареєстрована у Великій Британії, діяльність якої спрямована на сприяння миру, стабільності та сталому розвитку в Африці та по всьому світу.

Заснований 2014 року, Фонд займається дипломатією високого рівня, розв'язанням конфліктів і програмами розвитку для розв'язання деяких із найгостріших світових проблем. Незмінно прагнучи до співпраці та інклюзивності, Фонд Браззавіля наводить мости і сприяє порозумінню між країнами в ім'я гармонійнішого і процвітаючого майбутнього.

Мирні ініціативи

Кілька країн, які нібито займають нейтральну позицію у війні РФ проти України, висунули ініціативи для досягнення мирного врегулювання. Це стосується Китаю, Бразилії та деяких африканських країн. Більшість цих пропозицій включають компромісні умови з боку України.

Однак Україна відхиляє такі пропозиції і наполягає на своїй власній формулі миру. Згідно з нею, російські збройні сили мають повністю покинути українську територію, а Захід має надати гарантії безпеки в галузі радіації, ядерної енергетики, продовольства та енергетики.

Раніше лідери африканських країн наголосили на зацікавленості Африки в роботі з припинення війни через його величезний негативний вплив на африканські країни та інші держави світу.