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Чехія повністю відмовилася від російського газу

Фото: Чехія повністю відмовилася від російського газу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Чехія повністю відмовилася від імпорту російського газу в першому кварталі 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства промисловості та торгівлі Чехії.

"Вперше в новітній історії Чехії ми обійшлися без поставок газу з Росії протягом першого кварталу року. Це велике досягнення. Я не знаю жодної іншої країни, яка змогла б протягом року позбутися майже стовідсоткової залежності від імпорту газу з Росії. Ми всі зробили свій внесок у це, тому що скорочення споживання зіграло вирішальну роль", - заявив міністр торгівлі Чехії Юзеф Сікела.

Газ із Росії змогли замінити постачаннями з інших країн. Так, природний газ у першому кварталі року надходив із Норвегії, а скраплений газ морем постачали через Бельгію та Нідерланди. Загалом усі постачання транзитом проходили через Німеччину.

Також у міністерстві повідомили, що запаси газу станом на 20 квітня становлять 1,668 млн кубометрів, і за наявними даними це найвище значення принаймні з 2015 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що уряд Нідерландів працює над припиненням імпорту скрапленого природного газу з Росії.

Також раніше ми писали, що Велика Британія повністю зупинила імпорт зрідженого газу з Росії з 1 січня 2023 року.

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