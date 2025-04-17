Чехія поставила крапку в залежності від російської нафти

Чехія вперше в історії стала повністю незалежною від поставок російської нафти. Це стало можливим завдяки проєкту з розширення західного трубопроводу TAL.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала, якого цитує Ceske noviny.
За словами Фіала, Чехія вперше більше ніж за 60 років стала незалежною від нафтопроводу "Дружба".
"Перші збільшені поставки неросійської нафти прибули з італійського порту Трієст до Центрального нафтобази в Нелагозеву в середу. Сьогодні вдень MERO CR почне транспортувати сиру нафту своєму власнику, компанії Orlen Unipetrol, на НПЗ в Литвинові", - розповів директор MERO CR.
Відтепер Чехія здатна перекачувати до 8 млн тонн сирої нафти на рік із західних трубопроводів. Цього буде достатньо, щоб покрити споживання нафтопереробних заводів в країні.
"Ми зробили ще один крок на шляху до нашої енергетичної незалежності", - заявив прем'єр.
Після початку повномасштабної війни в Україні Захід почав поступово відмовлятись від енергоносіїв Російської Федерації (РФ). Наприклад, країни Європейського союзу (ЄС), Сполучені Штати Америки (США), а також низка їх партнерів скоротили імпорт нафти, газу та вугілля з РФ, запровадивши санкції та обмеження.
Як пишуть ЗМІ, Європейська комісія планує оголосити детальну стратегію щодо поетапної відмови від імпорту російської нафти і газу.
Голова Міністерства енергетики Бельгії Матьє Біє, своєю чергою, стверджував, що будь-які розмови про те, що західні країни можуть повернутись до енергетичних зв'язків з країною-терористом Росією є "ілюзорними".
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