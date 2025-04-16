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Чи повернеться Захід до енергетичних зв'язків із РФ: оцінка міністра Бельгії

Середа 16 квітня 2025 10:05
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Чи повернеться Захід до енергетичних зв'язків із РФ: оцінка міністра Бельгії Фото: Матьє Біє, міністр енергетики Бельгії (instagram.com/matbihet)
Автор: Сергій Пишкін

Будь-які розмови про те, що Захід може відновити енергетичні зв'язки з Російською Федерацією (РФ) є "ілюзорними". Ніхто не діятиме так, ніби нічого не сталось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства енергетики Бельгії Матьє Біє, якого цитує Politico.

"Все це - дискусія, яка інтелектуально спонукає до певних кабінетних дискусій, але сьогодні не здається мені реалістичною... Це ілюзорні дебати", - заявив міністр.

Politico додає, що слова міністра підтверджують те, що новий уряд Бельгії не планує змінювати курс щодо російських енергоносіїв. У тому ж числі Біє заявив, що Брюссель планує поступове припинення імпорту російського зрідженого природного газу.

"Ми фінансуємо війну... Ми повинні закрити крани", - додав він.

Бельгія, як і раніше, входить до числа провідних імпортерів російського ЗПГ в Європейському Союзі (ЄС), поряд із Францією та Іспанією. Водночас ЄС нещодавно ввів заборону на реекспорт російського ЗПГ, яка передбачає, що після його надходження - подальше постачання за межі союзу забороняється.

Біє зазначив, що не підтримає повну заборону ЗПГ без узгодження єдиної позиції з сусідніми державами, повторивши звернення попереднього уряду щодо необхідності створення загальноєвропейського механізму, який би унеможливив перенаправлення російського газу до інших портів ЄС.

Водночас він вважає, що одним із часткових способів зменшити енергетичну залежність ЄС від Росії є розвиток ядерної енергетики.

Енергоносії Росії

Після початку повномасштабної війни Росії проти України західні країни почали поступово відмовлятися від російських енергоносіїв. ЄС, США та їхні союзники скоротили імпорт нафти, газу та вугілля з РФ, запровадивши санкції та обмеження.

Тим часом Reuters пише, що Європейська комісія планує оголосити детальну стратегію щодо поетапної відмови від імпорту російської нафти і газу.

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