Чехія посилила санкції проти спортсменів, які виступають за Росію

"Кабмін за пропозицією міністра освіти, молоді та спорту погодився із забороною на участь окремих спортсменів і спортивних команд, що представляють Російську Федерацію, у спортивних змаганнях і матчах, які організовуються на території Чеської Республіки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряд запровадив заборону на участь окремих спортсменів і спортивних команд, що представляють Чеську Республіку, у спортивних змаганнях і матчах, які організовуються на території Російської Федерації.

"Пропозиція виходила від ініціативи спортивних спілок і була підтримана керівництвом Національного агентства спорту", - пояснили в уряді.

Санкції проти окремих росіян

Також ще одним важливим пунктом обговорення в уряді стало рішення про занесення Володимира Петровича Євтушенка та Фелікса Володимировича Євтушенка до національного санкційного списку.

Повідомлялось, що Володимир Євтушенков є провідним російським бізнесменом, який разом зі своїм сином надає російському уряду значні ресурси.

Згідно з представленим документом, Євтушенков має давні тісні стосунки з високопоставленими російськими чиновниками і є членом кількох торгово-промислових палат, сприяючи роботі стратегічних секторів російської економіки, що є важливими джерелами доходів для російської держави та уряду.

Включення до списку санкцій означає, що цим особам заборонено в'їзд до Чехії, проведення будь-яких фінансових операцій через чеські структури і заморожування в країні всіх активів. Одночасно Чехія пропонує внести ці імена до санкційного списку Євросоюзу.

Допомога Україні від Чехії

Президент Петр Павел заявив, що Чехія підтримує зусилля, спрямовані на те, щоб якомога більше країн у світі засудили агресію і однозначно визнали Росію винуватицею війни проти України.

Нещодавно повідомлялось, що Чехія з самого початку вторгнення РФ передала Україні десятки танків, тисячі боєприпасів для артилерії та понад чотири мільйони патронів для пістолетів. Однак країні ще є чим поділитися з Україною.