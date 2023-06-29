Чехія посилила санкції проти спортсменів, які виступають за Росію

Чехія заборонила виступати на території країни спортсменам, які представляють Російську Федерацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Чехії.
"Кабмін за пропозицією міністра освіти, молоді та спорту погодився із забороною на участь окремих спортсменів і спортивних команд, що представляють Російську Федерацію, у спортивних змаганнях і матчах, які організовуються на території Чеської Республіки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що уряд запровадив заборону на участь окремих спортсменів і спортивних команд, що представляють Чеську Республіку, у спортивних змаганнях і матчах, які організовуються на території Російської Федерації.
"Пропозиція виходила від ініціативи спортивних спілок і була підтримана керівництвом Національного агентства спорту", - пояснили в уряді.
Санкції проти окремих росіян
Також ще одним важливим пунктом обговорення в уряді стало рішення про занесення Володимира Петровича Євтушенка та Фелікса Володимировича Євтушенка до національного санкційного списку.
Повідомлялось, що Володимир Євтушенков є провідним російським бізнесменом, який разом зі своїм сином надає російському уряду значні ресурси.
Згідно з представленим документом, Євтушенков має давні тісні стосунки з високопоставленими російськими чиновниками і є членом кількох торгово-промислових палат, сприяючи роботі стратегічних секторів російської економіки, що є важливими джерелами доходів для російської держави та уряду.
Включення до списку санкцій означає, що цим особам заборонено в'їзд до Чехії, проведення будь-яких фінансових операцій через чеські структури і заморожування в країні всіх активів. Одночасно Чехія пропонує внести ці імена до санкційного списку Євросоюзу.
Президент Петр Павел заявив, що Чехія підтримує зусилля, спрямовані на те, щоб якомога більше країн у світі засудили агресію і однозначно визнали Росію винуватицею війни проти України.
Нещодавно повідомлялось, що Чехія з самого початку вторгнення РФ передала Україні десятки танків, тисячі боєприпасів для артилерії та понад чотири мільйони патронів для пістолетів. Однак країні ще є чим поділитися з Україною.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.