Ще є чим поділитися. У Чехії відзвітували про всю військову допомогу, яку передали Україні

Чехія з самого початку вторгнення РФ передала Україні десятки танків, тисячі боєприпасів для артилерії та понад чотири мільйони патронів для пістолетів. Однак країні ще є чим поділитися з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, яку приводить České noviny .

Поставки зброї у цьому році

За перші п'ять місяців Чехія надала Україні:

16 спеціальних машин для системи ППО;

57 тисяч набоїв до гармат і гарматних гаубиць;

144 зенітних засобів;

24 танки, 76 бойових машин піхоти;

645 протитанкових керованих ракет.

Поставки також охоплювали іншу військову техніку, обладнання, запасні частини, паливо і матеріали для радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Минулорічні поставки

Торік Чехія надала Україні:

38 танків;

55 бойових машин;

чотири одиниці авіаційної техніки;

13 самохідних гаубиць;

5 машин хімічної розвідки;

47 автомобілів;

27 518 снарядів до артилерії;

12 реактивних установок;

4 900 реактивних снарядів для реактивних установок;

8 022 бронемашини;

128 мінометів;

17 400 мін до мінометів;

291 зенітних засобів;

30 025 пістолетів;

11 233 довгоствольної вогнепальної зброї;

4 263 000 набоїв до ручної вогнепальної зброї.

Майбутні поставки

За словами міністра оборони Чехії Яни Чернохової, в армії все ще є обладнання, яке може бути надано Україні. Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка регулярно оцінює такі можливості.

Чим ще Чехія намагається допомогти Україні

Президент Петр Павел заявив, що Чехія підтримує зусилля, спрямовані на те, щоб якомога більше країн у світі засудили агресію і однозначно визнали Росію винуватицею війни проти України.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський нещодавно сказав, що низка санкцій проти Росії залишатиметься чинною протягом кількох років. Завданням Чехії буде мінімізація стосунків із Кремлем через його агресію проти України.