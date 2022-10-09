Чехія посилила охорону стратегічних об'єктів після диверсії на "Північних потоках"

Чеська армія посилила охорону стратегічних об'єктів у країні після диверсій на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2".

Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ в ефірі Ceska Televise .

"Об'єкти, які в Чехії після вибухів на "Північних потоках" у Балтійському морі могли стати метою терористичних атак, взяті під посилену охорону", - сказала Чернохова.

Вона наголосила, що йдеться про склади боєприпасів та інші об'єкти, які мають ключове значення для інфраструктури країни. На думку міністра оборони, з боку Росії є загроза ослаблення оборонної промисловості країн, що допомагають Україні.

Чернохова також підтримала зміцнення обороноздатності держав на східному фланзі НАТО. За її словами, присутність альянсу також може бути корисною у країнах Близького Сходу та Африки, щоб вони не опинилися під впливом Росії.