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Чехія направила солдатів для охорони кордону зі Словаччиною

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Прага, Неділя 09 жовтня 2022 15:25
Чехія направила солдатів для охорони кордону зі Словаччиною Ілюстративне фото: Чехія направила солдатів для охорони кордону зі Словаччиною (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 9 жовтня, чеські солдати почали патрулювати кордон зі Словаччиною. Загалом для охорони задіють 320 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.

За даними видання, солдати сухопутних військ Чехії будуть розміщені у прикордонних регіонах Південна Моравія, Злін та Моравія-Сілезія. Вони планують працювати у чотири зміни по 80 військових.

Таке рішення було ухвалено для того, щоб запобігти проникненню в Чехію нелегальних мігрантів. Лише за останню добу правоохоронці на кордоні зі Словаччиною затримали ще 208 нелегалів та двох контрабандистів.

Нагадаємо, у четвер, 29 вересня, уряд Чехії запровадив тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною.

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