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Чехія посилила охорону стратегічних об'єктів після диверсії на "Північних потоках"

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Прага, Неділя 09 жовтня 2022 17:01
Чехія посилила охорону стратегічних об'єктів після диверсії на "Північних потоках" Фото: міністр оборони Чехії Яна Чорнохова (flickr.com/odscz)
Автор: Константин Широкун

Чеська армія посилила охорону стратегічних об'єктів у країні після диверсій на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2".

Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ в ефірі Ceska Televise.

"Об'єкти, які в Чехії після вибухів на "Північних потоках" у Балтійському морі могли стати метою терористичних атак, взяті під посилену охорону", - сказала Чернохова.

Вона наголосила, що йдеться про склади боєприпасів та інші об'єкти, які мають ключове значення для інфраструктури країни. На думку міністра оборони, з боку Росії є загроза ослаблення оборонної промисловості країн, що допомагають Україні.

Чернохова також підтримала зміцнення обороноздатності держав на східному фланзі НАТО. За її словами, присутність альянсу також може бути корисною у країнах Близького Сходу та Африки, щоб вони не опинилися під впливом Росії.

Нагадаємо, що сьогодні Чехія направила солдатів для охорони кордону зі Словаччиною. Загалом для охорони задіяно 320 військових.

Також повідомлялося, що Чехія закликала своїх громадян залишити територію Росії та застерегла від поїздок через ситуацію з безпекою.

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Чехія Северный поток Північний потік-2
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