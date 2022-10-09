Чехия усилила охрану стратегических объектов после диверсии на "Северных потоках"

Чешская армия усилила охрану стратегических объектов в стране после диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в эфире Ceska Televise .

"Объекты, которые в Чехии после взрывов на "Северных потоках" в Балтийском море могли бы стать целью террористических атак, взяты под усиленную охрану", — сказала Чернохова.

Она подчеркнула, что речь идет о складах боеприпасов и других объектах, которые имеют ключевое значение для инфраструктуры страны. По мнению министра обороны, со стороны России есть угроза ослабления оборонной промышленности помогающих Украине стран.

Чернохова также поддержала укрепление обороноспособности государств на восточном фланге НАТО. По ее словам, присутствие альянса также может быть полезно в странах Ближнего Востока и Африки, чтобы они не оказались под влиянием России.