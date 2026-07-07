Чехія пообіцяла не блокувати 70 млрд євро для України від НАТО

Чехія не блокуватиме рішення саміту НАТО щодо України

Бабіш сподівається, що окрім бюджетних зобов'язань, саміт НАТО в Анкарі підніме питання миру в Україні.

"В Анкарі слід обговорити пропозицію про виділення Україні 70 мільярдів євро (близько 1,69 трильйона крон) цього року та як мінімум такої ж суми наступного року", - заявив політик.

Бабіш також оголосив, що Чехія не блокуватиме цей план. Проте не надаватиме допомогу зі свого бюджету

"Звичайно, ми не платитимемо Україні гроші з чеського бюджету, тому що вони нам потрібні в основному для виконання двох відсотків (витрат на оборону - ред.). Тому тому логічно, що гроші платитимуть великі країни, як і минулого року", — додав він сьогодні.

Павел дотримується іншої думки

Президент Чехії Петр Павел натомість вважає, що Празі було б нелогічно ускладнювати собі участь у майбутній відбудові України. Адже у цьому процесі братимуть участь держави, які надавали Києву найбільшу підтримку раніше.

"На наш погляд, було б нерозумно ускладнювати нам участь у її відновленні після чотирьох з половиною років інтенсивної підтримки України, припиняючи її", - сказав він.

Також Павел впевнений, що суверенна Україна з сильною та добре оснащеною армією є однією з найкращих гарантій безпеки в Європі.

"Важливо буде обговорити на рівні Чеської Республіки, як ми підходитимемо до цього питання в довгостроковій перспективі", - заявив політик.