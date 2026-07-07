Чехія пообіцяла не блокувати 70 млрд євро для України від НАТО

Чехія визначилася з рішенням щодо допомоги Україні на саміті НАТО. Але все-таки є одне "але".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, пишуть České noviny.
Бабіш сподівається, що окрім бюджетних зобов'язань, саміт НАТО в Анкарі підніме питання миру в Україні.
"В Анкарі слід обговорити пропозицію про виділення Україні 70 мільярдів євро (близько 1,69 трильйона крон) цього року та як мінімум такої ж суми наступного року", - заявив політик.
Бабіш також оголосив, що Чехія не блокуватиме цей план. Проте не надаватиме допомогу зі свого бюджету
"Звичайно, ми не платитимемо Україні гроші з чеського бюджету, тому що вони нам потрібні в основному для виконання двох відсотків (витрат на оборону - ред.). Тому тому логічно, що гроші платитимуть великі країни, як і минулого року", — додав він сьогодні.
Президент Чехії Петр Павел натомість вважає, що Празі було б нелогічно ускладнювати собі участь у майбутній відбудові України. Адже у цьому процесі братимуть участь держави, які надавали Києву найбільшу підтримку раніше.
"На наш погляд, було б нерозумно ускладнювати нам участь у її відновленні після чотирьох з половиною років інтенсивної підтримки України, припиняючи її", - сказав він.
Також Павел впевнений, що суверенна Україна з сильною та добре оснащеною армією є однією з найкращих гарантій безпеки в Європі.
"Важливо буде обговорити на рівні Чеської Республіки, як ми підходитимемо до цього питання в довгостроковій перспективі", - заявив політик.
Нагадаємо, що раніше у Чехії заявили про намір скасувати статус тимчасового захисту для українських біженців. Про це заявив голова чеської партії СДПН та Палати депутатів Чехії Томіо Окамура.
За словами Павела, Україна захищає Європу та докорінно змінює підходи до ведення війни. Він назвав її одним із найсильніших гравців у сфері оборони на континенті.