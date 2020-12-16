Чехия получит вакцины против COVID-19 от пяти разработчиков

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

Чехия получит для вакцинации вакцину от пяти разных разработчиков. Но люди не смогут выбирать, каким препаратом их будут прививать.

Об этом рассказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Он отметил, что один из препаратов должен быть рассчитан только на одну прививку, в отличии от большинства других образцов, курс которых предусматривает введение двух доз одному человеку.

"К нам поступят пять видов вакцины. Одной из этих вакцин будет достаточно привиться единожды и затем не делать повторную прививку", - сказал Бабиш.

Также он сообщил, что в Чехии будет создано 200 центров вакцинации, старт которой планируют в конце января - начале февраля. В них будут задействованы около 5 тысяч врачей. Выбирать препарат для прививки граждане не смогут, этот выбор останется за врачами.

Первыми прививку от коронавируса получат пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями, пожилые, медики, сотрудники служб, задействованных в первой линии борьбы с пандемией. В целом правительство рассчитывает привить более половины жителей страны к концу лета.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина может начать вакцинацию от СOVID-19 ранее, чем предполагалось. В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что первые прививки будут сделаны уже в феврале 2021 года.

Также сообщалось, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает странам-участницам Евросоюза начать вакцинацию от COVID в один день. Вакцина для этого появится уже на следующей неделе.