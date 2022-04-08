Чехия подтвердила поставку Украине танков, БМП, ракетных установок и артиллерии, - Reuters

Чехия отправила в Украину танки, реактивные системы залпового огня (РСЗО), гаубицы и боевые машины пехоты (БМП) в рамках военных поставок. Их стоимость достигает сотен миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источников издания в Министерстве обороны Чехии подтвердили отправку в Украину партию из пяти танков Т-72 и пяти БВП-1 или БМП-1. Ранее их заметили на железнодорожных платформах пользователи соцсетей. Собеседники агентства добавили, что это были не первые поставки тяжелой техники.
"В течение нескольких недель мы поставляем тяжелую наземную технику - я говорю это в общих чертах, но по определению ясно, что это танки, БМП, гаубицы и РСЗО", - уточнил один из источников издания.
По его словам, поставки вооружений и техники Украине исчисляются сотнями миллионов долларов. Он добавил, что отправки будут продолжаться. в том числе и зенитных систем. Собеседник издания отказался сообщить количество поставленного оружия.
Напомним, ранее в соцсетях стали появляться кадры с железнодорожными платформами с танками и БМП. Как сообщило чешское издание "Эхо24", Прага передала Киеву несколько десятков советских танков Т-72 и БМП. Официальные власти Чехии не комментировали эти поставки для Украины.
Война России против Украины продолжается 44-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!