Чехия подтвердила поставку Украине танков, БМП, ракетных установок и артиллерии, - Reuters

Чехия отправила в Украину танки, реактивные системы залпового огня (РСЗО), гаубицы и боевые машины пехоты (БМП) в рамках военных поставок. Их стоимость достигает сотен миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Источников издания в Министерстве обороны Чехии подтвердили отправку в Украину партию из пяти танков Т-72 и пяти БВП-1 или БМП-1. Ранее их заметили на железнодорожных платформах пользователи соцсетей. Собеседники агентства добавили, что это были не первые поставки тяжелой техники.

"В течение нескольких недель мы поставляем тяжелую наземную технику - я говорю это в общих чертах, но по определению ясно, что это танки, БМП, гаубицы и РСЗО", - уточнил один из источников издания.

По его словам, поставки вооружений и техники Украине исчисляются сотнями миллионов долларов. Он добавил, что отправки будут продолжаться. в том числе и зенитных систем. Собеседник издания отказался сообщить количество поставленного оружия.