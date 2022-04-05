Чехия передала Украине несколько десятков советских танков и БМП

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание "Эхо24" .

Сообщается, что Украине были переданы немодернизированные танки Т-72. При этом точное количество не называется, однако известно, что их на вооружении чешской армии всего около 90 единиц, а эксплуатировались около 30 танков, которые прошли модернизацию.

Ex-Soviet Heavy Armored spotted being moved out of Storage and onto Trains today in Czechia, this may be some of the Equipment that the Czech Government had received Approval from Germany to send to Ukraine specifically the BMP-1s, these T-72 MBTs are most likely being sent also. pic.twitter.com/cFD9LjTxVH — OSINTdefender (@sentdefender) April 4, 2022

Генеральный штаб армии Чехии официально не комментирует поставки для Украины.

Также сообщается о передаче нескольких БМП, но это точно не современные PbV-501, экспорт которых ранее одобрила Германия.

"Танки Т-72 в версии М1 старые, но это парадоксальное преимущество, поскольку украинцы умеют ими управлять, им не нужно переучиваться. Если бы кто-то отправил туда современную технику, на это ушли бы как минимум дни, а скорее недели или месяцы практики", - прокомментировал поставки военный аналитик Лукаш Визингр.

Отметим, это одна из первых поставок тяжелой военной техники из стран НАТО с начала войны России против Украины.