Чехія підтвердила поставку Україні танків, БМП, ракетних установок і артилерії, - Reuters

Чехія відправила в Україну танки, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), гаубиці і бойові машини піхоти (БМП) в рамках військових постачань. Їх вартість сягає сотень мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джерел видання в Міністерстві оборони Чехії підтвердили відправку в Україну партію з п'яти танків Т-72 і п'яти БВП-1 або БМП-1. Раніше їх помітили на залізничних платформах користувачі соцмереж. Співрозмовники агентства додали, що це були не перші постачання важкої техніки.

"Протягом декількох тижнів ми поставляємо важку наземну техніку - я говорю це в загальних рисах, але за визначенням ясно, що це танки, БМП, гаубиці і РСЗВ", - уточнило одне з джерел видання.

За його словами, постачання озброєнь і техніки Україні обчислюються сотнями мільйонів доларів. Він додав, що відправки триватимуть. у тому числі і зенітних систем. Співрозмовник видання відмовився повідомити кількість поставленої зброї.