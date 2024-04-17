Чехія планує передати Україні півтора мільйона снарядів до кінця року, - прем'єр

Що відомо про ініціативу Чехії

В лютому президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна знайшла для України 800 тисяч снарядів, проте для їхньої передачі потрібне фінансування.

Нагадаємо, Чехія уклала контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні.

Додамо, Володимир Зеленський обговорив з президентом Чехії посилення оборонної співпраці та укладення угоди про гарантії безпеки.