Чехия планирует передать Украине полтора миллиона снарядов до конца года, - премьер

Что известно об инициативе Чехии

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла для Украины 800 тысяч снарядов, однако для их передачи нужно финансирование.

Напомним, Чехия заключила контракты на покупку 180 тысяч снарядов для последующей передачи Украине.

Владимир Зеленский обсудил с президентом Чехии усиление оборонного сотрудничества и заключение соглашения о гарантиях безопасности.