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Чехия планирует передать Украине полтора миллиона снарядов до конца года, - премьер

Фото: премьер Чехии Петр Фиала (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Чешская инициатива по получению боеприпасов для Украины может доставить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов в течение года. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала во время визита в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Что известно об инициативе Чехии

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла для Украины 800 тысяч снарядов, однако для их передачи нужно финансирование.

Напомним, Чехия заключила контракты на покупку 180 тысяч снарядов для последующей передачи Украине.

Владимир Зеленский обсудил с президентом Чехии усиление оборонного сотрудничества и заключение соглашения о гарантиях безопасности.

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