Чехия также планирует запретить воздушное пространство для авиалиний России

"Министр транспорта находится в контакте с министром транспорта Польши. У нас одинаковые намерения, мы просто хотим точно согласовать способ, темпы, потому что тогда это будет действительно эффективно. Но мы готовы это сделать, даже если ни одна другая страна этого не сделает, дело только в мире",- заявил премьер Чехии Петр Фиала