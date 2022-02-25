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Чехия также планирует запретить воздушное пространство для авиалиний России

Автор: Сергей Пышкин

Чехия, вслед за Польшей, также заявила о намерении закрыть воздушное пространство для авиакомпаний Российской Федерации. Назвали это вопросом мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Denikn.

"Министр транспорта находится в контакте с министром транспорта Польши. У нас одинаковые намерения, мы просто хотим точно согласовать способ, темпы, потому что тогда это будет действительно эффективно. Но мы готовы это сделать, даже если ни одна другая страна этого не сделает, дело только в мире",- заявил премьер Чехии Петр Фиала

Напомним, РБК-Украина писало о том, что правительство Польши также решило закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний.

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