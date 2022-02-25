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Чехія також планує заборонити повітряний простір для авіаліній Росії

Автор: Сергій Пишкін

Чехія, слідом за Польщею, також заявила про намір закрити повітряний простір для авіакомпаній Російської Федерації. Назвала це питанням миру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Denikn.

"Міністр транспорту перебуває в контакті з міністром транспорту Польщі. У нас однакові наміри, ми просто хочемо точно узгодити спосіб, темпи, тому що тоді це буде справді ефективно. Але ми готові це зробити, навіть якщо жодна інша країна цього не зробить, справа тільки в мирі", - заявив прем'єр Чехії Петр Фіала

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що уряд Польщі також вирішив закрити повітряний простір для російських авіакомпаній.

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