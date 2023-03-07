Чехія після Німеччини подала Швейцарії заявку на купівлю танків Leopard 2

За її словами, спочатку швейцарська сторона отримала запит із Берліна, а тепер отримала ще один із Праги.

Амхерд наголосила, що Берн хоче зберегти певний запас танків, щоб гарантувати безпеку своєї країни.

"Крім того, буде певна кількість танків, які нам не потрібні, і які можуть бути поставлені, якщо парламент вирішить їх списати", - заявила Амхерд.

Нагадаємо, що Німеччина попросила Швейцарію продати їй частину своїх законсервованих танків Leopard 2 у рамках угоди, яка може дозволити Берліну та іншим союзникам збільшити військову допомогу Україні.

Швейцарська партія FDP запропонувала уряду допомогти Україні з танками Leopard.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.