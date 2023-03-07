UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чехія після Німеччини подала Швейцарії заявку на купівлю танків Leopard 2

Фото: Чехія після Німеччини подала Швейцарії заявку на купівлю танків Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава федерального департаменту оборони, захисту населення та спорту Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд заявила, що Чехія слідом за Німеччиною звернулася до Швейцарії із запитом на продаж танків Leopard 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SRF.

За її словами, спочатку швейцарська сторона отримала запит із Берліна, а тепер отримала ще один із Праги.

Амхерд наголосила, що Берн хоче зберегти певний запас танків, щоб гарантувати безпеку своєї країни.

"Крім того, буде певна кількість танків, які нам не потрібні, і які можуть бути поставлені, якщо парламент вирішить їх списати", - заявила Амхерд.

Нагадаємо, що Німеччина попросила Швейцарію продати їй частину своїх законсервованих танків Leopard 2 у рамках угоди, яка може дозволити Берліну та іншим союзникам збільшити військову допомогу Україні.

Швейцарська партія FDP запропонувала уряду допомогти Україні з танками Leopard.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія