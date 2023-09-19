Чехія за підтримки Данії та Нідерландів передасть Україні нову зброю

Чехія домовилася з Данією та Нідерландами, що за їхньої фінансової підтримки постачатиме чеську зброю в Україну. Йдеться про танки, гаубиці та ППО.
Про це заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.
Зазначається, що відповідний документ про співпрацю було підписано сьогодні на полях зустрічі контактної групи щодо України на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині з представниками Данії та Нідерландів.
"На думку Міністерства оборони Чехії, ця угода стане прекрасною можливістю для чеських компаній. Першим підпроектом стане передача в дар 15 модернізованих танків Т-72ЕА" - йдеться у матеріалі.
За словами Блажковця, будуть поставки додаткових танків, гаубиць, стрілецької зброї, бойових машин піхоти, засобів ППО і засобів РЕБ або боєприпасів від підприємств чеської оборонної промисловості.
Хоча вищезгадані танки Україна отримає найближчим часом, решту озброєнь, поставлених у рамках підписаної угоди, українська армія поступово отримає найближчими місяцями та у 2024 році.
За даними Міноборони Чехії, метою є довгостроковий характер співпраці та підтримки Збройних сил України.
"Ця угода означатиме величезну вигоду для подальшого розвитку чеської оборонної промисловості та для безпеки Чехії як такої", - сказав Блажковец.
Він також зазначив, що завдяки їй чеські виробники озброєнь стануть більш конкурентоспроможними на світовому ринку. Це будуть проєкти з великою економічною вигодою для Чеської Республіки, включно з можливостями працевлаштування для громадян.
Цей танк - це експортна версія радянського танка Т-72М1, який модернізувала компанія Excalibur Armу. Україна вже використовує їх на полі бою. Потужність його двигуна була збільшено до 840 кінських сил.
Нещодавно повідомлялось, що уряд Чехії розробляє спеціальну програму з добровільного повернення біженців до України.
Також Чехія готова допомогти Україні реалізувати кілька пунктів "формули миру", спрямованої на припинення війни з Росією.
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