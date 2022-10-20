Чехія підготувала новий пакет військової допомоги для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter чеської міністерки оборони Яни Чернохової.

Посадовиця зазначила, що під час засідань уряду вносить пропозиції щодо техніки, яку можна передати Києву.

"Ми тримаємо слово та продовжуємо підтримувати Україну військовими поставками. Два тижні тому - майже на 400 мільйонів, а сьогодні - на 22 мільйони крон", - вказала Чернохова.

При цьому глава Міноборони перепросила, що "не може сказати конкретно", про що саме мовиться.