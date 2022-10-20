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Чехія підготувала новий пакет військової допомоги для України

Фото: Чехія підготувала новий пакет військової допомоги для України (pixabay)
Автор: Олег Васьків

Чехія продовжує надавати Україні військові підтримку. В Празі підготували новий пакет допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter чеської міністерки оборони Яни Чернохової.

Посадовиця зазначила, що під час засідань уряду вносить пропозиції щодо техніки, яку можна передати Києву.

"Ми тримаємо слово та продовжуємо підтримувати Україну військовими поставками. Два тижні тому - майже на 400 мільйонів, а сьогодні - на 22 мільйони крон", - вказала Чернохова.

При цьому глава Міноборони перепросила, що "не може сказати конкретно", про що саме мовиться.

Нагадаємо, офіційний представник Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі запевнив, що результати парламентських виборів у США не вплинуть на рівень військової та фінансової підтримки України.

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