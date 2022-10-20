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Чехия подготовила новый пакет военной помощи для Украины

Фото: Чехия подготовила новый пакет военной помощи для Украины (pixabay)
Автор: Олег Васкив

Чехия продолжает оказывать Украине военную поддержку. В Праге подготовили новый пакет помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter чешского министра обороны Яны Черноховой.

Чиновник отметила, что во время заседаний правительства вносит предложения по технике, которую можно передать Киеву.

"Мы держим слово и продолжаем поддерживать Украину военными поставками. Две недели назад - почти на 400 миллионов, а сегодня - на 22 миллиона крон", - указала Чернохова.

При этом глава Минобороны извинилась, что "не может сказать конкретно", о чем именно говорится.

Напомним, официальный представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заверил, что результаты парламентских выборов в США не повлияют на уровень военной и финансовой поддержки Украины.

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