Чехия подготовила новый пакет военной помощи для Украины

Чехия продолжает оказывать Украине военную поддержку. В Праге подготовили новый пакет помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter чешского министра обороны Яны Черноховой.
Чиновник отметила, что во время заседаний правительства вносит предложения по технике, которую можно передать Киеву.
"Мы держим слово и продолжаем поддерживать Украину военными поставками. Две недели назад - почти на 400 миллионов, а сегодня - на 22 миллиона крон", - указала Чернохова.
При этом глава Минобороны извинилась, что "не может сказать конкретно", о чем именно говорится.
Напомним, официальный представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заверил, что результаты парламентских выборов в США не повлияют на уровень военной и финансовой поддержки Украины.
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