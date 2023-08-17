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Чехія передасть Україні партію вертольотів Мі-24В

Фото: міністр оборони Чехії Яна Чернохова (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Чехія отримує від Сполучених Штатів Америки нові вертольоти, а старі Мі-24В списує і планує передати Україні.

Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČT24.

За її словами, вертольоти Мі-24В/35 відмінно впоралися зі своїм завданням, хоча і прослужили довше, ніж очікувалося. Від США Чехія отримає вертольоти типу UH-1Y Venom і AH-1Z Viper.

"Навіть якщо ми символічно попрощаємося з ними сьогодні, їхня історія точно не закінчена. Ми обов'язково знайдемо застосування цим вертольотам. Це все, що я скажу з цього приводу, тому що принципово не коментую постачання в Україну", - сказала міністр оборони.

Міністр не сказала, про яку кількість вертольотів ідеться. Вона уточнила, що Чехія також необхідно мати запасні частини для вертольотів серії "Мі". Вони перебувають у санкційних списках, тому придбати їх не так і просто.

Що кажуть у Генштабі Чехії

Начальник Генштабу Карел Ржека заявив, що НАТО і Чехія реагують на дедалі агресивнішу і менш передбачувану поведінку Росії. 

За його словами, армія повинна робити наголос на боєздатність і високий рівень готовності. Ржехка додав, що Чехії потрібно позбутися залежності від технологій радянського походження якомога швидше. 

Що відомо про цей вертоліт

Мі-24 - радянський/російський ударний вертоліт розробки ОКБ М. Л. Міля. Неофіційна назва - "Крокодил".

Став першим радянським і другим у світі (після AH-1 "Кобра") спеціалізованим бойовим гелікоптером (а також першим у світі багатосерійним спеціалізованим бойовим гелікоптером із шасі, що забирається). Серійний випуск розпочався 1971 року і триває досі.

Має безліч модифікацій, експортувався до багатьох країн світу. На 2021 рік цей вертоліт є другим за поширеністю ударним гелікоптером у світі після AH-64 Apache.

Мі-24 на війні в Україні

Раніше повідомлялось, що на радянський гелікоптер Мі-24 українські військові інтегрували американську пускову установку М261, що дозволило використовувати некеровані ракети Hydra 70.

Також Польща передала десяток бойових гелікоптерів Мі-24 Україні для боротьби проти російської агресії.

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