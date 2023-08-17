Чехия передаст Украине партию вертолетов Ми-24В

По ее словам, вертолеты Ми-24В/35 отлично справились со своей задачей, хотя и прослужили дольше, чем ожидалось. От США Чехия получит вертолеты типа UH-1Y Venom и AH-1Z Viper.

"Даже если мы символически попрощаемся с ними сегодня, их история точно не закончена. Мы обязательно найдем применение этим вертолетам. Это все, что я скажу по этому поводу, потому что принципиально не комментирую поставки в Украину", - сказала министр обороны.

Министр не сказала, о каком количестве вертолетов идет речь. Она уточнила, что Чехия также необходимо иметь запасные части для вертолетов серии "Ми". Они находятся в санкционных списках, поэтому приобрести их не так и просто.

Что говорят в Генштабе Чехии

Начальник Генштаба Карел Ржека заявил, что НАТО и Чехия реагируют на все более агрессивное и менее предсказуемое поведение России.

По его словам, армия должна делать упор на боеспособность и высокий уровень готовности. Ржехка добавил, что Чехии нужно избавиться от зависимости от технологий советского происхождения как можно скорее.

Что известно об этом вертолете

Ми-24 - советский/российский ударный вертолёт разработки ОКБ М. Л. Миля. Неофициальное название - "Крокодил".

Стал первым советским и вторым в мире (после AH-1 "Кобра") специализированным боевым вертолётом (а также первым в мире многосерийным специализированным боевым вертолётом с убирающимся шасси). Серийный выпуск начался в 1971 году и продолжается до сих пор.

Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира. На 2021 год этот вертолет является вторым по распространенности ударным вертолетом в мире после AH-64 Apache.

Ми-24 на войне в Украине

Ранее сообщалось, что на советский вертолет Ми-24 украинские военные интегрировали американскую пусковую установку М261, что позволило использовать неуправляемые ракеты Hydra 70.

Также Польша передала десяток боевых вертолетов Ми-24 Украине для борьбы против российской агрессии.