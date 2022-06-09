UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чехия передаст Укравтодору два понтонных моста для ремонта разрушенных дорог

Понтонный мост из Чехии (Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Константин Широкун

Ускорить восстановление разрушенной в результате российского вторжения транспортной инфраструктуры помогут два 36-метровых понтонных моста. Украине их передаст Чехия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"Каждый день мы работаем над восстановлением транспортного сообщения. Нам уже удалось открыть проезд на 40 временных переправах, а дорожные компании продолжают строить временные объездные пути там, где сообщение невозможно из-за взорванных мостов", - отметил министр.

Кубраков также подчеркнул, что Укравтодор подписал соглашение с Администрацией государственных материальных резервов Чешской Республики о передаче гуманитарной помощи – двух понтонных мостов длиной 36 метра каждый.

Ранее сообщалось, что на восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен. Ремонт всех поврежденных объектов инфраструктуры займет не меньше 3-4 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияУкравтодор