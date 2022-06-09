Чехия передаст Укравтодору два понтонных моста для ремонта разрушенных дорог

Ускорить восстановление разрушенной в результате российского вторжения транспортной инфраструктуры помогут два 36-метровых понтонных моста. Украине их передаст Чехия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.
"Каждый день мы работаем над восстановлением транспортного сообщения. Нам уже удалось открыть проезд на 40 временных переправах, а дорожные компании продолжают строить временные объездные пути там, где сообщение невозможно из-за взорванных мостов", - отметил министр.
Кубраков также подчеркнул, что Укравтодор подписал соглашение с Администрацией государственных материальных резервов Чешской Республики о передаче гуманитарной помощи – двух понтонных мостов длиной 36 метра каждый.
Ранее сообщалось, что на восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен. Ремонт всех поврежденных объектов инфраструктуры займет не меньше 3-4 лет.
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