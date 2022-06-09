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Чехія передасть Укравтодору два понтонних мости для ремонту зруйнованих доріг

Понтонний міст з Чехії (Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Константин Широкун

Прискорити відновлення зруйнованої в результаті російського вторгнення транспортної інфраструктури допоможуть два 36-метрових понтонних моста. Україні їх передасть Чехія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

"Кожен день ми працюємо над відновленням транспортного сполучення. Нам вже вдалося відкрити проїзд на 40 тимчасових переправах, а дорожні компанії продовжують будувати тимчасові об'їзні шляхи там, де сполучення неможливе через підірвані Мости", - зазначив міністр.

Кубраков також підкреслив, що Укравтодор підписав угоду з адміністрацією державних матеріальних резервів Чеської Республіки про передачу гуманітарної допомоги – двох понтонних мостів довжиною 36 метри кожен.

Раніше повідомлялося, що на відновлення зруйнованих війною доріг необхідно 900 млрд гривень. Ремонт всіх пошкоджених об'єктів інфраструктури займе не менше 3-4 років.

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ЧехіяУкравтодор