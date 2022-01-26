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Чехия передаст Украине 4000 артиллерийских снарядов, - Idnes

Автор: Илона Свиридова

Правительство Чехии одобрило передачу Украине 4000 артиллерийских снарядов. Помощь будет направлена из-за угрозы вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Idnes.

Издание пишет, что сегодня министр обороны Чехии Яна Чернохова предложила безвозмездно передать Украине партию 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. По ее словам, в Украину могло быть отправлено около 5000 единиц боеприпасов.

По данным Idnes, правительство одобрило передачу 4000 снарядов на сумму около 37 млн крон (1,7 млн долларов).

"Мы страна, у которой есть свой опыт военной оккупации, и поэтому мы не готовы просто так наблюдать за чем-то подобным. Даже в ситуации, когда это напрямую не касается Чехии. Но это затрагивает нас косвенно, это угрожает нашей безопасности", - заявлял сегодня в парламенте премьер-министр Петр Фиала, комментируя возможность военных поставок Украине.

Обновлено от 18:35

Минобороны Чехии в Twitter официально подтвердило информацию о поставках.

"Передачу 4006 артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм Украине недавно на своем заседании одобрило правительство Чехии. Это будет сделано через соглашение о пожертвовании", - сообщили в чешском Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что новое правительство Чехии готово помочь Украине поставками необходимого оружия и военного оборудования.

Сегодня министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что немецкая сторона готова передать Украине 5 тысяч военных касок.

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