Чехія передала Україні симулятор для підготовки пілотів до роботи на літаках F-16

"На цьому симуляторі українські військові нині вивчають особливості сучасної техніки та її можливості", - повідомили в Офісі президента.

Під час огляду зразків зброї та військової техніки Зеленський випробував роботу комплексу на практиці та влучив в одну з віртуальних мішеней - Ту-95.

День Повітряних сил

Крім нового симулятора, Зеленський також оглянув штурмовик Су-25, бомбардувальник Су-24М, винищувачі Су-27 та МіГ-29 із ракетами, які вони застосовують. Як зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, ці літаки було модернізовано для використання озброєння, яке надають партнери, зокрема ракет класу "повітря - поверхня" ZUNI, ракет Storm Shadow, протирадіолокаційних ракет AGM HARM.

Тренування українських пілотів на F-16

Країни-союзники ухвалили рішення про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу схвалив президент США Джо Байден.

Президент України повідомив, що навчання військових Збройних сил України на американських винищувачах F-16 розпочнуться вже в серпні.

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