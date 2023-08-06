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Чехия передала Украине симулятор для подготовки пилотов к работе на самолетах F-16

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В День Воздушных сил украинский президент Владимир Зеленский увидел работу симулятора, переданного Украине Чехией для подготовки пилотов к работе на самолетах западного образца F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

"На этом симуляторе украинские военные сейчас изучают особенности современной техники и ее возможности", - сообщили в Офисе президента.

Во время осмотра образцов оружия и военной техники Зеленский испытал работу комплекса на практике и попал в одну из виртуальных мишеней - Ту-95.

День Воздушных сил

Кроме нового симулятора, Зеленский также осмотрел штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29 с ракетами, которые они применяют. Как отметил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, эти самолеты были модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнеры, в частности ракет класса "воздух - поверхность" ZUNI, ракет Storm Shadow, противорадиолокационных ракет AGM HARM.

Тренировка украинских пилотов на F-16

Страны-союзники приняли решение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу одобрил президент США Джо Байден.

Президент Украины сообщил, что обучение военных Вооруженных сил Украины на американских истребителях F-16 начнется уже в августе.

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Война России против УкраиныВладимир Зеленский