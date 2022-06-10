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Чехия передала Украине понтонные мосты для сообщения с освобожденными территориями

Фото: флаг Чехии (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украина получила от Чехии два понтонных моста для сообщения с деоккупированными территориями. Каждый из них длиной 36 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укравтодор.

Отмечается, что главной преградой для восстановления логистического сообщения с деоккупированными территориями являются уничтоженные мосты. Укравтодор вместе с отечественными подрядчиками может расчистить дорогу от остатков сожженной военной техники, автомобилей, деревьев и мусора. Но для возведения временных мостов не хватает материалов и оборудования.

"Помочь решить эту проблему вызвалась Чехия. Администрация государственных материальных резервов Чешской Республики передала Укравтодору понтонные мосты. Речь идет о двух конструкциях длиной 36 метров каждая", - отмечают в ведомстве.

Понтонные мосты установят на территориях, критически нуждающихся в восстановлении транспортного сообщения. Таким образом, деокккупированные города и села смогут получить лекарства, еду и товары первой необходимости от европейских партнеров.

Напомним, Укравтодор подписал соглашение с Чехией о передаче гуманитарной помощи в виде понтонных мостов.

Как отмечалось, на восстановление разрушенных во время войны дорог уйдет 3-4 года.

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УкравтодорЧехия