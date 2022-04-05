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Чехия передала Украине несколько десятков советских танков и БМП

Фото: чешские танки едут в Украину (twitter.com/sentdefender)
Автор: Илона Свиридова

Чехия передала украинской стороне несколько десятков советских танков Т-72 и боевых машин пехоты. Партия военной техники отправилась накануне, 4 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание "Эхо24".

Сообщается, что Украине были переданы немодернизированные танки Т-72. При этом точное количество не называется, однако известно, что их на вооружении чешской армии всего около 90 единиц, а эксплуатировались около 30 танков, которые прошли модернизацию.

Генеральный штаб армии Чехии официально не комментирует поставки для Украины.

Также сообщается о передаче нескольких БМП, но это точно не современные PbV-501, экспорт которых ранее одобрила Германия.

"Танки Т-72 в версии М1 старые, но это парадоксальное преимущество, поскольку украинцы умеют ими управлять, им не нужно переучиваться. Если бы кто-то отправил туда современную технику, на это ушли бы как минимум дни, а скорее недели или месяцы практики", - прокомментировал поставки военный аналитик Лукаш Визингр.

Отметим, это одна из первых поставок тяжелой военной техники из стран НАТО с начала войны России против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что США помогут передать Украине советские танки, в Вашингтоне обещали, что поставки начнутся в ближайшее время.

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